Джонсон заявил о скором начале третьей волны пандемии в Великобритании

https://static.news.ru/photo/f690821a-8b18-11eb-a46d-96000091f725_660.jpg Борис Джонсон Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британцам нужно готовиться к третьей волне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон обратил внимание представителей прессы на тот факт, что в ряде европейских стран, в том числе и в Великобритании, вновь введён локдаун, Он выразил опасение, что Соединённое Королевство ждут новые вызовы, связанные с пандемией.

К сожалению, можно наблюдать подход третьей волны. Люди не должны испытывать иллюзий: предыдущий опыт научил нас, что когда волна накрывает наших друзей, она подкатывает и к нашим берегам. Подозреваю, что вскоре мы это почувствуем, поэтому мы начинаем программу вакцинации настолько быстро, насколько это возможно, — сказал премьер.

Джонсон подчеркнул, что прививочная кампания, а также разработка вакцин и их производства являются международными проектами и требуют сотрудничества с другими государствами. Как сообщает SkyNews, глава британского правительства уже обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном поставки препаратов. в Великобританию.

За всё время пандемии жертвами болезни стали свыше 126 граждан Соединённого Королевства. При этом пока правительство не опровергало обещание снять ряд ограничений с 12 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что Европейский союз станет внимательно рассматривать и, вероятно, отклонять запросы на экспорт вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в Великобританию до тех пор, пока производитель не исполнит всех обязательств в отношении поставок препарата в страны блока. В Великобританию из Евросоюза было экспортировано более 10 миллионов доз вакцины, однако лишь небольшая часть этого объёма связана с вакциной AstraZeneca.