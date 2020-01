Британский политик подчеркнул, что Лондон не станет продлевать переходный период после выхода из Евросоюза, пишет Bloomberg. Как ожидается, королевство покинет экономическое и политическое объединение 31 января, а переходный период продлится до конца 2020 года.

Boris Johnson has used his first meeting with European Commission president Ursula von der Leyen to warn the EU he won't extend the Brexit transition period beyond the end of the year. https://t.co/9zdVEBHfvU