«За неизменное чувство юмора»: Джонсон вручил Зеленскому премию Черчилля Джонсон виртуально вручил Зеленскому премию имени Уинстона Черчилля

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон и Владимир Зеленский

Уходящий премьер-министр Британии Борис Джонсон вручил международную премию имени Уинстона Черчилля президенту Украины Владимиру Зеленскому, об этом сообщается в Twitter Джонсона. Награждение происходило в ходе конференции глав государств по видеосвязи. В поздравительной речи Джонсон выразил глубочайшую солидарность украинскому президенту. Премьер отметил, что награда вручается Зеленскому за «невероятное мужество, непокорность и достоинство», а также за «неизменное чувство юмора, тронувшее миллионы людей».

Несмотря на то что физически мы далеко, мне очень приятно вручить тебе эту награду, Владимир​, — заявил Джонсон.

На официальном сайте общества Черчилля указано, что награда в честь прославленного британского премьера вручается людям, которые «продемонстрировали выдающиеся лидерские качества, которыми характеризовался лидер военного времени сэр Уинстон Черчилль».

Уходящий в отставку премьер-министр ранее посетил тренировочный полигон в Северном Йоркшире, где принял участие в тренировке солдат ВСУ. На видео, опубликованном на сайте британского кабмина, глава кабмина участвует в операции по зачистке здания, кидает гранату в сторону вагонетки, прицеливается из ракетницы, а также сидит за пулеметом. Все это время на нем не было военной каски.