Джонсон сообщил Елизавете II о своей отставке The Sun: Джонсон сообщил Елизавете II о своей отставке

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Борис Джонсон и Елизавета II

Глава кабмина Великобритании Борис Джонсон позвонил королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении покинуть свой пост, пишет газета The Sun. Издание отмечает, что премьеру не придется посещать Букингемский дворец, пока он официально не уйдет в отставку.

Сегодня утром он сделал звонок вежливости Ее величеству, чтобы сообщить ей о намерении уйти, — говорится в публикации.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что Джонсон подаст в отставку, не выдержав давления из-за массового ухода министров и чиновников правящей партии. Отмечается, что глава кабмина продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового председателя правительства. Выборы состоятся в октябре этого года.

Британский премьер 7 июля начал проводить временные назначения в кабинете министров. По его словам, случаев отказов от постов не наблюдается.

Также стало известно, что пост премьер-министра после отставки Джонсона может занять ушедший глава Минфина Риши Сунак. По данным СМИ, он является главным фаворитом на место председателя правительства. Также в числе основных претендентов — министр торговли Пенни Мордаунт. Журналисты отмечают, что он обладает харизмой и хорошими лидерскими качествами.