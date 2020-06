Джонсон счёл снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре

Ранее в Бристоле вандалы, пришедшие на акцию в память Джорджа Флойда, скинули в залив памятник парламентария Эдварда Колстона, который в XVII веке занимался работорговлей.

По его словам, жители королевства не должны делать вид, что у них была другая история. А статуи, которые были установлены прошлыми поколениями, напоминают об этом.

Кроме того, он подчеркнул, что в Великобритании достигнут большой прогресс в борьбе с расизмом. Сейчас акции устраивают экстремисты, которые не собираются бороться за права людей.

The statue of Winston Churchill in Parliament Square is a permanent reminder of his achievement in saving this country and the whole of Europe from a fascist and racist tyranny. 1/8