Джонсон счёл снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре

https://static.news.ru/photo/d08028e4-aca9-11ea-9135-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что люди, сносящие памятники, пытаются подвергнуть прошлое цензуре.

Ранее в Бристоле вандалы, пришедшие на акцию в память Джорджа Флойда, скинули в залив памятник парламентария Эдварда Колстона, который в XVII веке занимался работорговлей.

Факт того, что сегодня наш национальный монумент может быть под угрозой со стороны агрессивных протестующих, является абсурдом и стыдом... Мы не можем пытаться редактировать или цензурировать наше прошлое, — написал политик в Twitter.

По его словам, жители королевства не должны делать вид, что у них была другая история. А статуи, которые были установлены прошлыми поколениями, напоминают об этом.

Кроме того, он подчеркнул, что в Великобритании достигнут большой прогресс в борьбе с расизмом. Сейчас акции устраивают экстремисты, которые не собираются бороться за права людей.

The statue of Winston Churchill in Parliament Square is a permanent reminder of his achievement in saving this country and the whole of Europe from a fascist and racist tyranny. 1/8 — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 12, 2020

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

После убийства во многих странах начались акции против расизма, которое переросли в беспорядки, писал NEWS.ru.