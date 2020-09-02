Джонсон призвал Россию объяснить произошедшее с Навальным

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал возмутительным тот факт, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок».

По его словам, РФ обязана прояснить произошедшее с основателем ФБК.

Возмутительно, что против Алексея Навального было использовано химическое оружие. Мы своими глазами наблюдали последствия применения «Новичка» в Соединённом Королевстве, — написал Джонсон в Twitter.

Он пообещал работать со своими международными партнёрами над тем, чтобы правосудие свершилось.

Itâs outrageous that a chemical weapon was used against Alexey Navalny. We have seen first-hand the deadly consequences of Novichok in the UK. The Russian government must now explain what happened to Mr Navalny we will work with international partners to ensure justice is done. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 2, 2020

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию, где он пролежал двое суток. За это время российские медики выявили у пациента нарушение углеводного обмена и панкреатит. При этом они заявили, что не нашли следов ядов в его организме.

Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. 24 августа немецкие медики сообщили, что причиной его тяжёлого состояния стало отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Ранее правительство ФРГ заявило, что оппозиционер Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Исследование провёл институт бундесвера, который имеет сертификацию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как писал NEWS.ru, телеведущая Ольга Скабеева усомнилась в отравлении Навального веществом из группы «Новичок». Она обратила внимание, что взаимодействующие с политиком люди находились без специальных костюмов, аналогичных тем, в которых были побывавшие на месте отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.