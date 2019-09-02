https://static.news.ru/photo/b46c8444-cda8-11e9-a640-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал депутатов проголосовать против откладывания Brexit.

Он заявил, что выступает против идеи проведения внеочередных парламентских выборов. Откладывание выхода страны из состава ЕС, по его мнению, бессмысленно.

Я не хочу выборов, вы не хотите выборов, давайте же выполним народную повестку, — сказал политик в ходе выступления на тему Brexit.

Ранее News.ru писал, что депутаты парламента Великобритании представят план по недопущению выхода страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.