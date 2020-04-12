Джонсон признал, что едва не погиб от коронавируса

https://static.news.ru/photo/1370f9b4-7cdd-11ea-8bf2-fa163e074e61_660.jpgБорис ДжонсонФото: MFA Russia Press Service/Global Look Press
Выписавшийся из больницы британский премьер-министр Борис Джонсон записал видеообращение, в котором поблагодарил медработников за спасение его жизни.
Политик признал вклад всех включившихся в борьбу с коронавирусом: врачей, медсестёр, больничных уборщиц и поваров, фармацевтов, учёных и «миллионов и миллионов британцев», выбравших самоизоляцию.
Мы победим, потому что наша система здравоохранения — это пульсирующее сердце Британии. Лучшее, что есть в стране. Непобедимое, усиленное с любовью. Спасибо вам от меня, от всех нас, — отметил Джонсон.
Премьер-министр провёл в больнице около недели, почти двое суток — в реанимации. Джонсон подчеркнул, что «исход был непредсказуем».
It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.