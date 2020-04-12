Джонсон признал, что едва не погиб от коронавируса

https://static.news.ru/photo/1370f9b4-7cdd-11ea-8bf2-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Выписавшийся из больницы британский премьер-министр Борис Джонсон записал видеообращение, в котором поблагодарил медработников за спасение его жизни.

Политик признал вклад всех включившихся в борьбу с коронавирусом: врачей, медсестёр, больничных уборщиц и поваров, фармацевтов, учёных и «миллионов и миллионов британцев», выбравших самоизоляцию.

Мы победим, потому что наша система здравоохранения — это пульсирующее сердце Британии. Лучшее, что есть в стране. Непобедимое, усиленное с любовью. Спасибо вам от меня, от всех нас, — отметил Джонсон.

Премьер-министр провёл в больнице около недели, почти двое суток — в реанимации. Джонсон подчеркнул, что «исход был непредсказуем».

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

Как писал NEWS.ru, Джонсона выписали из больницы 12 апреля, когда число заражённых в Великобритании приблизилось к 80 тысячам человек.