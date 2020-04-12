Европа

Джонсон признал, что едва не погиб от коронавируса

19:28, 12 апреля 2020 13
Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Выписавшийся из больницы британский премьер-министр Борис Джонсон записал видеообращение, в котором поблагодарил медработников за спасение его жизни.

Политик признал вклад всех включившихся в борьбу с коронавирусом: врачей, медсестёр, больничных уборщиц и поваров, фармацевтов, учёных и «миллионов и миллионов британцев», выбравших самоизоляцию.

Мы победим, потому что наша система здравоохранения — это пульсирующее сердце Британии. Лучшее, что есть в стране. Непобедимое, усиленное с любовью. Спасибо вам от меня, от всех нас, — отметил Джонсон.

Премьер-министр провёл в больнице около недели, почти двое суток — в реанимации. Джонсон подчеркнул, что «исход был непредсказуем».

Как писал NEWS.ru, Джонсона выписали из больницы 12 апреля, когда число заражённых в Великобритании приблизилось к 80 тысячам человек.

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