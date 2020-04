Джонсон признал, что едва не погиб от коронавируса

Политик признал вклад всех включившихся в борьбу с коронавирусом: врачей, медсестёр, больничных уборщиц и поваров, фармацевтов, учёных и «миллионов и миллионов британцев», выбравших самоизоляцию.

Премьер-министр провёл в больнице около недели, почти двое суток — в реанимации. Джонсон подчеркнул, что «исход был непредсказуем».