Джонсон предупредил о возможном повторении чеченской истории на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в ходе интервью SkyNews, что ситуация касаемо гипотетического вторжения России на Украину остаётся тревожащей, но предотвратимой. Он также предрёк президенту РФ Владимиру Путину, что конфликт с соседним государством обернётся «новой Чечнёй».

С российской точки зрения вторжение на Украину будет болезненным, жестоким и кровавым делом, и, как мне кажется, россиянам важно понимать, что это может стать новой Чечнёй, — сказал премьер Соединённого Королевства журналистам.

Тем не менее он подчеркнул, что несмотря на сложность ситуации, конфронтации можно избежать, и это необходимо понять Кремлю.

Не думаю, что это окончательно и не предотвратимо. Я считаю, что здравый смысл может взять верх.

Согласно данным британской разведки, переданным премьер-министру, Россия дислоцировала 60 военных единиц вблизи границы с Украиной и может провести молниеносную войну.

Джонсон также объявил, что встретится с главами западных государств в понедельник вечером для обсуждения обстановки на Украине. Он также упомянул, что был на Украине несколько раз и знаком с её народом, поэтому он уверен, что он даст отпор.

Помимо этого, глава Консервативной партии анонсировал пакет санкций, разрабатываемый правительством на случай начала военных действий.

Вчера заместитель Бориса Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб рассказал о потенциальных ограничениях, с которым может столкнуться Москва. По его словам, Лондон не исключает варианта отключения РФ от международной межбанковской платёжной системы SWIFT и мер против газопровода «Северный поток — 2».