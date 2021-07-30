Джонсон предложил пускать на климатический форум ООН привитых «Спутником V»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался за допуск без карантина участников иностранных правительственных делегаций, привитых российской вакциной «Спутник V», а также китайскими Sinovac и Sinopharm, на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Мероприятие должно состояться в ноябре в Глазго, пишет The Times.

Как сообщили изданию собственные источники, Джонсон высказался за допуск тысяч делегатов, привитых российской и китайскими вакцинами против коронавируса, несмотря на противодействие кабинета министров.

Часть членов правительства считает необходимым разрешить им въезд в Великобританию с условием прохождения карантина. Они аргументируют свою позицию тем, что «Спутник V», Sinovac и Sinopharm не признаны ни британскими, ни европейскими медицинскими регулирующими органами из-за опасений по поводу их эффективности.

Официальные лица, в том числе министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб, выразили обеспокоенность по поводу последствий допуска таких делегатов для здравоохранения.

По данным издания, требование об обязательном карантине для участников форума в Глазго, привитых вакцинами, не сертифицированными в Великобритании, может привести либо к переносу мероприятия на более позднюю дату, либо к его проведению в онлайн-формате.

В окружении Джонсона такие варианты считают не самыми лучшими, а отмена карантина может быть негативно воспринята в обществе, поскольку правительство подчёркивает необходимость его соблюдения всем прибывающим в страну лицам, которые не были вакцинированы препаратами, одобренными в Великобритании, США или Евросоюзе.

Ранее исследователи из Аргентины пришли к выводу, что вакцина «Спутник V» хорошо сочетается с аналогичными препаратами других производителей. Изучение комбинации российской вакцины с зарубежными пока ещё продолжается, но уже понятно, что побочных тяжёлых эффектов у пациентов нет, сообщила пресс-служба правительства провинции Буэнос-Айрес.