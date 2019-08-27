https://static.news.ru/photo/3ab3ff60-c902-11e9-a6ea-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Simone Kuhlmey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заключение соглашения об условиях Brexit невозможно при отсутствии изменений пункта по ирландской границе. Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон во время телефонного разговора с председателем Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером.

Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Джонсона.

При этом глава кабмина Великобритании подчеркнул, что «перспективы достижения такого соглашения не будет» до отмены «бэкстопа» — режима пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка во время переходного периода Brexit.

Как писал News.ru, ранее лидеры оппозиционных партий в Великобритании договорились вместе противостоять выходу страны из Евросоюза без заключения сделки.

До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейского совета Дональд Туск не достигли прогресса на встрече по Brexit. Они провели переговоры «на полях» саммита G7 во французском Биаррице.