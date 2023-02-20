Джо Байден покинул Киев

Фото: president.gov

Владимир Зеленский, Джо Байден

Президент США Джо Байден покинул Киев, передает CNN. По данным канала, он прибыл в столицу Украины около 08:00 по местному времени (09:00 мск) 20 февраля.

Байден встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, а затем прогулялся по центру города и пообещал, что США будут продолжать поддерживать Украину, — указано в сообщении канала.

Президент США неожиданно посетил Киев. Украинские СМИ и Telegram-каналы распространили видео его приезда.

Впоследствии The New York Times уточнила, что президент США прибыл в Киев на поезде из Польши, покинув Вашингтон без предварительного анонса. По официальному расписанию, опубликованному ранее Белым домом, Байден в это день должен был еще находиться в столице США.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что поездка президента США готовилась заблаговременно по разным каналам. По его словам, такие поездки не осуществляются спонтанно, поскольку за безопасность первого лица государства в США отвечает множество людей.