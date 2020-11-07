Двоих жителей Швейцарии заподозрили в связях с венским террористом

https://static.news.ru/photo/89b0002e-21d9-11eb-b560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

В Швейцарии арестованы двое жителей города Винтертур, которые подозреваются в связях со злоумышленником, устроившим теракт в столице Австрии.

Речь идёт о двух мужчинах 18 и 24 лет. В июле они ездили в Вену, чтобы встретиться с террористом, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ. У полиции нет информации о том, была ли эта поездка как-то связана с произошедшим в Вене. При этом отмечается, что подозревамые были «явно друзьями» злоумышленника.

Кроме того, у известно то террорист приезжал в Цюрих в период с июля по начало ноября. Предполагается, что он посещал мечеть, которая привлекала сторонников радикализма. В настоящее время она закрыта.

Вечером 2 ноября у синагоги в Вене началась стрельба. Погибли пять человек и были ранены ещё 18. Ранее сообщалось, что огонь по людям открыли несколько неизвестных. Один из них был уничтожен, а остальные скрылись.

Позднее стало известно, что уничтоженный террорист действовал в одиночку. Он являлся уроженцем Вены, а его родители — выходцы из Северной Македонии. До теракта он уже попадал в поле зрения силовиков, поскольку в числе других исламистов собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях.

Ранее NEWS.ru писал, что австрийская полиция задержала 15 человек в связи с терактом. Часть из них были судимы. Одна из ниточек расследования, по словам главы МВД страны Карла Нехаммера, ведёт в Швейцарию.