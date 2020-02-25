https://static.news.ru/photo/f16fe8fe-5809-11ea-bfaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergio Agazzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон рассказал, что в стране выявили ещё два случая заражения коронавирусом. Одним из пациентов стал француз.

Он вернулся из итальянской Ломбардии и сейчас госпитализирован в регионе Овернь — Рона — Альпы, передаёт BFM TV. Вторая заражённая — гражданка Китая, которая въехала в страну 7 февраля. Её доставили в медицинское учреждение Парижа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 24 февраля министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о борьбе с коронавирусом в стране. По его словам, тогда врачам удалось вылечить всех заражённых. Последний пациент, доставленный в больницу в городе Лион, смог покинуть медицинское учреждение.

По последним данным, к 25 февраля жертвами коронавируса стали 2700 человек. Более 80 тысяч заразились, полностью выздоровели 27,5 тысячи пациентов.

В связи с распространением коронавируса в Иране границу с ним закрыли Пакистан, Турция и Афганистан. Власти Грузии, в свою очередь, решили ввести строгий контроль на иранской границе, а также ограничили авиасообщение с Исламской Республикой.

Накануне Министерство здравоохранения Японии проинформировало, что ещё у 57 человек с круизного лайнера Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса. Всего вирус обнаружили у 691 человека, находящегося на этом судне.