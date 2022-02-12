Два новых варианта «омикрона» выявили в Польше

Два новых варианта штамма коронавируса «омикрон» выявили в Польше, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска в эфире Польского радио. По его словам, пока неясно, как эти мутации будут вести себя в дальнейшем.

У нас уже есть на данный момент два новых субварианта штамма «омикрон», которые наблюдаются в нашей стране, — сказал Краска.

Он подчеркнул, что «омикрон» составляет 96% от всех выявляемых в стране случаев коронавируса. Краска подытожил, что это заболевание так просто не уйдёт из повседневной жизни, а определённые правила и привычки, а именно социальная дистанция, маски и дезинфекция, останутся не навсегда, но на достаточно длительный срок.

С начала пандемии в Польше зафиксировано более 5,4 млн случаев коронавирусной инфекции, свыше 108 тысяч пациентов с COVID-19 умерли.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, где может появиться новый суперштамм коронавируса, о котором заговорили в последнее время. По его мнению, это, скорее всего, произойдёт в Китае или странах Южной Азии. Появление нового суперштамма именно в этих местах объясняется их «нулевой толерантностью» к коронавирусу.