Два человека погибли при обстреле «Точкой-У» поселка Сватово в ЛНР

Фото Иван Родионов/РИА Новости

В результате удара ВСУ ракетой «Точка-У» по поселку Сватово в ЛНР погибло два человека, 8 получили ранения, сообщила Генпрокуратура ЛНР в своём Telegram-канале. Отмечается, что сотрудники прокуратуры отправились в поселок с целью фиксации обстоятельств и места обстрела.

Вооруженные силы Украины нанесли удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по поселку городского типа Сватово. В результате падения осколков ракеты погибло два человека, еще восемь получили ранения различной степени тяжести, — проинформировало ведомство.

Сегодня утром официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что российские средства ПВО перехватили одну ракету комплекса «Точка-У» в ЛНР. Помимо этого, система сбила украинский истребитель МиГ-29 в Одесской области и восемь беспилотников.

В День Победы, 9 мая, Народная милиция Луганской Народной Республики также уведомила о том, что населённый пункт Новая Астрахань подвергся обстрелам ракетами «Точка-У» со стороны Украины. ПВО ЛНР смогли сбить ракету на подлёте к населённому пункту. Жертв среди мирного населения не зафиксировано, однако были повреждены здания почты, больницы и близлежащие частные дома.