Дуда пообещал, что поляки не станут мстить украинцам за Волынскую резню

Фото: Łukasz Gągulski/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Поляки не станут мстить украинцам за Волынскую резню, в которой тысячи поляков погибли от рук украинских националистов, заявил президент страны Анджей Дуда. Он отметил, что события, происходившие с 1943 по 1944 год, навсегда останутся в памяти польского народа, пишет РИА Новости.

Для нас, поляков, это сложное время. Преступления, совершавшиеся в те времена на востоке тогда оккупированной немцами Польши, преступления, которые были геноцидом, целью которых была этническая чистка с целью очистить те земли от польского меньшинства. Тут очень важно, и я хочу это подчеркнуть, нужно ясно сказать, что не идет речь о мести, о каком-то ответе [украинцам], — заявил Дуда.

Напомним, что во время Волынской резни члены Украинской повстанческой армии (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) уничтожали гражданское население Польши. По разным оценкам, во время данных событий украинцы убили до 60 тысяч поляков. Тогда же были ликвидированы и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать с националистами.

Ранее стало известно, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала агентуру из числа поляков для влияния на Варшаву. Киев пытался изменить в польском обществе в нейтральную сторону отношение к Волынской резне 1943 года.

Ранее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник объяснил массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны украинский посол тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств».