Древний собор в британском Солсбери стал центром вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/6cf0acf0-57ed-11eb-821c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manfred Vollmer/imageBROKER.com/Global Look Press

Солсберийский собор в графстве Уилтшир на юго-западе Англии, построенный в XIII веке, перепрофилирован под центр вакцинации населения от коронавируса. Это место известно тем, что там хранится экземпляр Великой хартии вольностей.

Сделать прививку в знаменитом готическом соборе смогут люди старше 80 лет, которым будет направлено специальное приглашение, передаёт ТАСС со ссылкой на The Guardian. Желающим вакцинироваться надлежит явиться за пять минут до назначенного времени, чтобы не создавать столпотворение.

При этом во время вакцинации в соборе организована музыкальная программа, которая будет исполняться на органе XIX века.

Мы гордимся своим участием в программе вакцинации, которая призвана спасти жизни и дать людям реальную надежду в нынешние трудные времена, — заявил настоятель собора Николас Пападопулос.

Он пообещал, что сотрудники местного отделения Национальной службы здравоохранения и их пациенты получат тёплый приём.

Переоборудование Солсберийского собора стало возможным в связи с тем, что из-за коронавирусных ограничений все службы проходят в онлайн-формате.

Отмечается, что ещё один средневековый готический собор — Пресвятой Девы Марии и Святого Чеда в Личфилде, графство Стаффордшир — уже начал принимать посетителей в качестве центра вакцинации.

Программа массовой вакцинации населения стартовала в Великобритании 8 декабря. Первыми прививают медицинских работников, постояльцев домов престарелых и людей старше 80 лет. Затем начнётся вакцинация людей в различных возрастных группах, начиная с самых пожилых.

Жителям Соединённого Королевства делают прививки препаратами американской компании Pfizer и её германского партнёра BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Первая из двух необходимых доз вакцины уже была введена 3,3 млн человек, это около 5% населения страны.

При этом британские власти приняли решение увеличить интервал между введением доз препарата с рекомендованных трёх недель до трёх месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей.

В середине декабря в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса. По данным специалистов, штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет.

Впрочем, это не единственная разновидность инфекции. Есть ещё южноафриканский, японский, бразильский штаммы и ряд других. Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что более заразная версия коронавируса может спровоцировать новую пандемию, писал NEWS.ru.