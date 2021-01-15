Древний собор в британском Солсбери стал центром вакцинации от COVID-19

Солсберийский собор в графстве Уилтшир на юго-западе Англии, построенный в XIII веке, перепрофилирован под центр вакцинации населения от коронавируса. Это место известно тем, что там хранится экземпляр Великой хартии вольностей.
Сделать прививку в знаменитом готическом соборе смогут люди старше 80 лет, которым будет направлено специальное приглашение,
При этом во время вакцинации в соборе организована музыкальная программа, которая будет исполняться на органе XIX века.
Мы гордимся своим участием в программе вакцинации, которая призвана спасти жизни и дать людям реальную надежду в нынешние трудные времена, — заявил настоятель собора Николас Пападопулос.
Он пообещал, что сотрудники местного отделения Национальной службы здравоохранения и их пациенты получат тёплый приём.
Переоборудование Солсберийского собора стало возможным в связи с тем, что из-за коронавирусных ограничений все службы проходят в онлайн-формате.
Отмечается, что ещё один средневековый готический собор — Пресвятой Девы Марии и Святого Чеда в Личфилде, графство Стаффордшир — уже начал принимать посетителей в качестве центра вакцинации.
Программа массовой вакцинации населения стартовала в Великобритании 8 декабря. Первыми прививают медицинских работников, постояльцев домов престарелых и людей старше 80 лет. Затем начнётся вакцинация людей в различных возрастных группах, начиная с самых пожилых.
Жителям Соединённого Королевства делают прививки препаратами американской компании Pfizer и её германского партнёра BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.
Первая из двух необходимых доз вакцины уже была введена 3,3 млн человек, это около 5% населения страны.
При этом британские власти приняли решение увеличить интервал между введением доз препарата с рекомендованных трёх недель до трёх месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей.
В середине декабря в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса. По данным специалистов, штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет.
Впрочем, это не единственная разновидность инфекции. Есть ещё южноафриканский, японский, бразильский штаммы и ряд других. Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что более заразная версия коронавируса может спровоцировать новую пандемию, писал NEWS.ru.