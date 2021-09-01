Дом Шарля де Голля выставили на продажу в Лондоне

В элитном лондонском районе Хампстед выставили на продажу дом, где в середине XX века жил французский генерал Шарль де Голль, который является основателем и первым президентом Пятой республики. Об этом сообщает Mansion Global.
Отмечается, что де Голль вместе с семьёй
Общая площадь объекта составляет около 1,4 тысячи квадратных метров. Риелторы считают, что высокий интерес к этому историческому зданию проявят «самые разные стороны».
После освобождения Франции от нацисткой Германии в 1944 году де Голль стал председателем правительства Франции, а в конце 1950-х годов он был инициатором конституционной реформы, которая привела к основанию Пятой республики. В 1959 году де Голль стал президентом страны и занимал этот пост десять лет.
Ранее в Лондоне выставили на продажу самый узкий дом в городе. Ширина здания составляет всего 5,5 фута, или чуть более 1,6 метра. За владение просят £950 тыс. (€1,1 млн, или чуть меньше 100 млн рублей).