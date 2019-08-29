https://static.news.ru/photo/c5816f58-ca40-11e9-9839-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: kremlin.ru

Президент Молдавии Игорь Додон встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Переговоры прошли в Кишинёве за закрытыми дверями.

В своём аккаунте в социальной сети Facebook молдавский политик рассказал, что в ходе встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений. В разговоре с Болтоном Додон выразил признательность американскому руководству «за постоянную многостороннюю поддержку» республики.

В частности, отметил успешную реализацию проектов «Вызовы тысячелетия» и «Компакт», добавив, что Молдавия рассчитывает на имплементацию новых масштабных программ, — написал Додон в посте.

Провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, который находится с визитом в РМ.



Обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, констатировали их активизацию после мирной смены власти в начале июня https://t.co/nmSZoAhSQh pic.twitter.com/aGuvVEGcXm — Dodon Igor (@dodon_igor) August 29, 2019

Также лидер Молдавии сообщил Болтону о намерении выступить на Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдёт в Нью-Йорке в сентябре. Додон подчеркнул, что его администрация рассчитывает на двустороннюю встречу с представителями руководства Соединённых Штатов в Вашингтоне или Нью-Йорке.

Как ранее сообщал News.ru, 29 августа помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон проводит встречи с руководством Молдавии и Белоруссии. В Минске Болтон впервые встретится с Александром Лукашенко.