Дочки «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России Министр экономики ФРГ заявил, что дочки «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России

Фото Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Дочерние компании «Газпрома» в ФРГ больше не получают газ из России, заявил во время выступления в бундестаге германский министр экономики Роберт Хабек. В своей речи он напомнил о недавнем введении РФ контрсанкций против европейских компаний, передаёт РИА Новости.

В Германии затронуты «Газпром» и его дочерние предприятия. Это значит, что несколько дочерних предприятий не получают газ из России. Но рынок предлагает альтернативы, они замещают газ на рынке другим газом. Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Мы подготовились, — сказал министр.

Он подчеркнул, что вынесет этот вопрос на обсуждение с федеральным сетевым агентством. Министр убеждён, что газовый рынок может компенсировать российский газ.

12 мая правительство России утвердило список иностранных организаций, против которых вводятся ответные санкции. В перечень вошла 31 организация из США, Сингапура, а также из ряда европейских стран, включая Германию и Францию.

Среди них бывшие европейские дочерние предприятия «Газпрома», трейдеры и операторы подземных газовых хранилищ. В их число входят Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd, а также оператор польской части газопровода Ямал — Европа.