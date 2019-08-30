https://static.news.ru/photo/955c1ffe-cca6-11e9-9eb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

Представители ОБСЕ и оперативная группа из самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел украинской армии, рассказал руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

По его словам, бойцы ВСУ вели огонь из гранатомётов и стрелкового оружия. Инцидент зафиксирован 1 сентября 2019 года во время визита иностранцев в район села Коминтерново для фиксации недавней силовой акции киевских властей, говорится на официальном сайте СЦКК.

Ранее News.ru сообщал, что формирования, воюющие на территории непризнанных республик Донбасса, обстреляли позиции украинских военных после того, как запросили у Киева режим тишины.