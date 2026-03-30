30 марта 2026 в 11:43

Дмитриев высказался о передаче Зеленским западных средств оппозиции Венгрии

Дмитриев: отсутствие аудита по €400 млрд создало для Киева новые возможности

Кирилл Дмитриев
Президент Украины Владимир Зеленский получил возможность распоряжаться западной помощью по своему усмотрению, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсетях. Так он высказался об отсутствии расследования по поводу использования Украиной €400 млрд, переданных союзниками Киева.

Отсутствие аудита использования более чем €400 млрд общей западной помощи Украине создает множество интригующих возможностей, — написал он.

Так Дмитриев отреагировал на информацию о возможном финансировании Украиной венгерской оппозиционной партии «Тиса». Согласно этим сведениям, Киев нелегально передал ей за последние полгода примерно €120 млн (около 11,2 млрд рублей) из средств, которые получил от стран Западной Европы. На венгерском телевидении эту информацию озвучил гражданин Украины, назвавший себя перебежчиком. Он заявил, что работал в Закарпатье и имел связи с местными спецслужбами и ВСУ.

Ранее Дмитриев заявил, что факт отправки украинскими властями средств на переизбрание экс-президента США Джо Байдена является лишь верхушкой айсберга. В статье, на которую сослался глава РФПИ, утверждалось, что перед президентскими выборами в США в 2024 году Киев планировал вернуть в Вашингтон сотни миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков. Эти деньги были выделены на развитие чистой энергетики на Украине.

Песков раскрыл позицию России по поставкам энергоресурсов в Европу
Автоэксперт призвал водителей не медлить с уборкой салона от реагентов
«В знак уважения»: Трамп рассказал о «подарке» от Ирана
«Пусть ждут»: в Госдуме раскрыли ответ за атаку ВСУ на Таганрог
Депутат рассказал о господдержке молодых предпринимателей в 2026 году
Трамп сдался? Что за танкер «Анатолий», который прорвался с нефтью на Кубу
Нутрициолог объяснила, чем опасен грейпфрутовый сок
Российские военные освободили еще два населенных пункта
Песков одной фразой ответил на вопрос о всеобщей мобилизации
Сербия продлила газовый контракт с Россией
Раскрыто состояние тяжелораненого сотрудника меткомбината в ЛНР
Путин провел телефонный разговор с президентом европейской страны
«Они умоляют»: в Иране рассказали о просьбах США по Ормузскому проливу
Стало известно, сколько россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан
«Новый виток эскалации»: политолог объяснил готовность Ирана выйти из ДНЯО
Петербургская полиция нашла «резиновую квартиру» с мигрантами
Пожар начался на НПЗ в промзоне Хайфы
Репродуктолог объяснила, как хронический стресс мешает забеременеть
Журналиста-иноагента посадят на четыре года после возвращения в Россию
Telegram опять «упал»
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

