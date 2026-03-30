Президент Украины Владимир Зеленский получил возможность распоряжаться западной помощью по своему усмотрению, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсетях. Так он высказался об отсутствии расследования по поводу использования Украиной €400 млрд, переданных союзниками Киева.

Отсутствие аудита использования более чем €400 млрд общей западной помощи Украине создает множество интригующих возможностей, — написал он.

Так Дмитриев отреагировал на информацию о возможном финансировании Украиной венгерской оппозиционной партии «Тиса». Согласно этим сведениям, Киев нелегально передал ей за последние полгода примерно €120 млн (около 11,2 млрд рублей) из средств, которые получил от стран Западной Европы. На венгерском телевидении эту информацию озвучил гражданин Украины, назвавший себя перебежчиком. Он заявил, что работал в Закарпатье и имел связи с местными спецслужбами и ВСУ.

Ранее Дмитриев заявил, что факт отправки украинскими властями средств на переизбрание экс-президента США Джо Байдена является лишь верхушкой айсберга. В статье, на которую сослался глава РФПИ, утверждалось, что перед президентскими выборами в США в 2024 году Киев планировал вернуть в Вашингтон сотни миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков. Эти деньги были выделены на развитие чистой энергетики на Украине.