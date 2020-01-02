https://static.news.ru/photo/30ea2e70-2d69-11ea-8ed7-fa163e074e61_660.jpg Юрий Витренко Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что полученные от «Газпрома» по контракту средства значительно превысят расходы на транзит российского газа.

По его словам, за тысячу забронированных заранее кубометров мощностей организация из России заплатит не меньше $32. Однако сумма контракта является конфиденциальной информацией, добавил он.

Гарантированные доходы от транзита значительно превышают затраты на транзит. То есть от этого Украина выиграет, а не проиграет, — написал он в Facebook.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что новый контракт Киева и Москвы по транзиту российского газа в Европу не является победой. При этом, как писал NEWS.ru, возглавляемая им партия «Европейская солидарность» потребовала запретить прямые поставки газа на Украину.