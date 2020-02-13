https://static.news.ru/photo/18bd1c24-4eff-11ea-928d-fa163e074e61_660.jpg Юрий Витренко Фото: Yuliia Ovsiannikova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко требует от компании многомиллионную премию за выигранный спор с «Газпромом». Выплаты вознаграждения он пытается добиться через Печерский районный суд Киева.

По словам топ-менеджера, премия, согласно украинскому законодательству, является частью зарплаты. Она прописана в трудовом договоре, и компания должна была автоматически выплатить ещё в декабре 2019 года.

Витренко полагает, что заслужил вознаграждение, поскольку именно он инициировал арбитражный спор с российской компанией и занимался его сопровождением.

Размер премии составляет $29 млн — 1% от 2,9 млрд, выплаченных «Газпромом» «Нафтогазу». Первоначально эти средства должны были распределить между топ-менеджерами украинской компании. Однако её размер возмутил политиков и общественность, которые сочли вознаграждение слишком высоким. Правительство попросило «Нафтогаз» приостановить выплату премий с целью изучения контрактов руководства компании, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что «Нафтогаз» намерен вновь судиться с «Газпромом». На этот раз украинская компания хочет добиться снижения цен на топливо на 25% и получить многомиллиардную компенсацию за потерю от переуступки долговых обязательств.