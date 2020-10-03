Дипломат рассказал о плюсах воссоединения Германии для Кремля

https://static.news.ru/photo/2f01b4ba-0555-11eb-9127-fa163e074e61_660.jpg Берлинская стена Фото: Paul Zinken/Global Look Press

Немецкий дипломат, экс-посол ФРГ в РФ Эрнст-Йорг фон Штудниц заявил, что без СССР и советского лидера Михаила Горбачёва воссоединения Германии не произошло бы, и поддержка этого процесса со стороны Кремля позволила Москве получить надёжного партнёра в Европе.

В беседе с РИА Новости он рассказал , что бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль говорил о том, что «ключ к германскому воссоединению лежит в Москве». Именно поэтому реализовать немецкое единство без участия СССР, как и без поддержки со стороны американского президента Джорджа Буша — старшего, было бы невозможно.

По словам дипломата, приход к «разрядке в Европе» в виде воссоединения Германии был в интересах советского правительства при Горбачёве. Этот шаг позволил СССР, а затем и РФ получить в Европе надёжного партнёра в лице единой Германии.

Теперь партнёром СССР была не слабая ГДР, партнёром стала единая Германия. Поэтому нельзя сказать, что ГДР отдали слишком «дёшево». Это было политическое решение о приобретении сильного партнёра, и оно было выигрышным, — сказал Эрнст-Йорг фон Штудниц.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-президент бундестага Вольфганг Кубики заявил, что воссоединение Германии было бы немыслимо без поддержки четырёх держав — победительниц во Второй мировой войне: СССР, США, Франции и Великобритании.