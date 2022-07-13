Дипломат оценил вероятность консенсуса по «зерновому вопросу» в Стамбуле Источник: вероятность консенсуса по «зерновому вопросу» в Стамбуле весьма высока

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Надежды на достижение консенсуса в Стамбуле по «зерновому вопросу» весьма высоки, заявил РИА Новости дипломатический источник. По его данным, документ ООН по созданию коридора вывоза зерна и механизма контроля за этим процессом тщательно прорабатывался и также вполне реалистичен.

[Встречи с российской и украинской делегациями] проходили в конструктивном русле, стороны открыты к переговорам. Надежды на то, что сегодня будет достигнут определенный консенсус по этому вопросу, очень высокие, — сказал собеседник агентства.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что 13 июля в Стамбуле пройдет встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН. Она будет посвящена вопросу вывоза зерна морским путем из портов Украины на международные рынки.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН о гарантиях безопасности для экспорта украинского зерна. Он пояснил, что в настоящее время безопасность, которую гарантирует Россия, не устраивает Киев, так как власти не доверяют Москве. По его словам, речь идет о безопасности кораблей различных стран, которые будут осуществлять погрузку.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, однако для полноценного консенсуса не хватает конструктивной позиции Киева. По его словам, ВСУ должны разминировать порты отгрузки и близлежащую акваторию.