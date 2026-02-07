Девушка Ди Каприо приняла участие в открытии Олимпиады в Италии

Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 08:46

Девушка Ди Каприо Черетти вынесла флаг Италии на открытии Олимпиады

Виттория Черетти несет итальянский национальный флаг на протокольную сцену во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, Италия Виттория Черетти несет итальянский национальный флаг на протокольную сцену во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, Италия Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press
Итальянская модель, которая состоит в отношениях с актером Леонардо Ди Каприо, Виттория Черетти, приняла участие в открытии зимних Олимпийских игр в Милане. Она продемонстрировала флаг Италии во время церемонии и передала его представителю почетного караула президента Итальянской Республики, следует из трансляции мероприятия.

Девушка Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти вынесла флаг Италии на церемонии открытия Олимпийских игр, — указали итальянские комментаторы ОИ.

Костюмы участников шествия разработал модельер Джорджо Армани. Он самолично продумал стилистику для итальянских представителей на торжестве.

Тем временем выяснилось, что первый соревновательный день зимней Олимпиады -- 2026 в Италии начался с технической неисправности. Стартовавшие 4 февраля матчи по керлингу были вынужденно остановлены из-за внезапного сбоя в системе освещения арены в Кортина-д’Ампеццо. Ситуацию удалось исправить примерно за пять минут, после чего соревнования благополучно возобновились.

