Девушка Ди Каприо приняла участие в открытии Олимпиады в Италии

Виттория Черетти несет итальянский национальный флаг на протокольную сцену во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, Италия

Итальянская модель, которая состоит в отношениях с актером Леонардо Ди Каприо, Виттория Черетти, приняла участие в открытии зимних Олимпийских игр в Милане. Она продемонстрировала флаг Италии во время церемонии и передала его представителю почетного караула президента Итальянской Республики, следует из трансляции мероприятия.

Костюмы участников шествия разработал модельер Джорджо Армани. Он самолично продумал стилистику для итальянских представителей на торжестве.

Тем временем выяснилось, что первый соревновательный день зимней Олимпиады -- 2026 в Италии начался с технической неисправности. Стартовавшие 4 февраля матчи по керлингу были вынужденно остановлены из-за внезапного сбоя в системе освещения арены в Кортина-д’Ампеццо. Ситуацию удалось исправить примерно за пять минут, после чего соревнования благополучно возобновились.