Детали наезда автомобиля на пешеходов в ФРГ раскрыл местный житель

https://static.news.ru/photo/932cf2dc-3422-11eb-acee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Инцидент с наездом автомобиля на пешеходов в немецком Трире произошёл в самом центре города. Пьяный 51-летний водитель на чёрном Range Rover двигался по пешеходной зоне со скоростью 70 км/ч.

Большую скорость он развил в довольно оживлённом месте. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал местный журналист Александр.

Сейчас у нас действует частичный локдаун — не работают рестораны, а все магазины работают, поэтому люди ходят по центру города, как обычно, много людей приезжает из Люксембурга. Так что это очень оживлённое место, — пояснил Александр.

Он добавил, что ежегодно на месте нынешнего инцидента работал рождественский рынок, который несколько лет огораживали каменными заграждениями. В 2020 году из-за пандемии коронавируса рынок не стали устраивать, соответственно, не ограждали и место, отметил журналист.

То есть машины могут легко заехать на пешеходную зону. И хотя проезд после 11 часов запрещён, там нет никаких препятствий. Поэтому можно было проехать, — подчеркнул местный житель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инцидент на родине Карла Маркса произошёл днём 1 декабря. В результате ЧП погибли четыре человека, среди которых есть ребёнок. Шофёр является гражданином Германии. Также в результате инцидента пострадали 14 человек, четверо из которых получили ранения большой тяжести, четверо — средней тяжести, шестеро — лёгкой тяжести.