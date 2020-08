Десятки тысяч жителей Литвы встали в живую цепь до границы с Белоруссией

Акция получила название «Путь свободы». Живая цепь протянулась на 32 километра, многие пришли в белом с национальными флагами Литвы и Белоруссии, также люди приносили на акцию гладиолусы, пишет Baltic News Service.

Над «Путём свободы» пролетели десять легкомоторных самолётов, к акции присоединились мото- и велоколонны. Над Соборной площадью в Вильнюсе подняли 15-метровый флаг Белоруссии.

В акции участвовали президент Литвы Гитанас Науседа, экс-президенты страны Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, а также председатель сейма Викторас Пранцкетис, министры, члены сейма и мэры.