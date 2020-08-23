Десятки тысяч жителей Литвы встали в живую цепь до границы с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/6ecc9f3c-e594-11ea-8762-fa163e074e61_660.jpg Фото: DovileSukyte/twitter.com

Вечером 23 августа около 50 тысяч жителей Литвы взялись за руки и образовали живую цепь от Вильнюса до населённого пункта Мядининкай на границе с Белоруссией в знак поддержки протестующих в соседней стране, сообщают СМИ.

Акция получила название «Путь свободы». Живая цепь протянулась на 32 километра, многие пришли в белом с национальными флагами Литвы и Белоруссии, также люди приносили на акцию гладиолусы, пишет Baltic News Service.

Над «Путём свободы» пролетели десять легкомоторных самолётов, к акции присоединились мото- и велоколонны. Над Соборной площадью в Вильнюсе подняли 15-метровый флаг Белоруссии.

В акции участвовали президент Литвы Гитанас Науседа, экс-президенты страны Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, а также председатель сейма Викторас Пранцкетис, министры, члены сейма и мэры.

We are inspired by the peaceful expression of the Belarusian people seeking to determine their own future. We stand with them as they aspire to choose their leaders and to choose their own path, free from external intervention. #laisveskelias #Belarus pic.twitter.com/nJcLRZuBIN — U.S. Embassy Vilnius (@USEmbVilnius) August 23, 2020

23 августа 1989 года прошла аналогичная акция под названием «Балтийский путь», её участники, более миллиона человек, таким образом заявили о желании народов Прибалтики восстановить свою государственную независимость.

Собранные на акции средства планируется отправить в организацию BY Help, оказывающую помощь белорусам. По словам организаторов мероприятия, включившего в себя также концерт и телемарафон, заявки на участие в акции подавали более 49 тысяч человек, но пришло больше людей.

Как писал NEWS.ru ранее, в МВД Белоруссии сообщили, что 23 августа 2020 года в 14.00 (по московскому времени) началась акция протеста. Протестующие собрались у стелы «Минск — город-герой». СМИ насчитали от 150 до 250 тысяч протестующих. МВД пока не опубликовало данные по количеству участников акции.