Десятки тысяч человек вышли на митинг против коронавирусных мер в Вене

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Акция протеста против карантинных мер прошла 16 января в Вене. По данным организаторов, в манифестации приняли участие до 50 тысяч человек.

Как сообщает Austria Presse-Agentur, протестующие выступали против ношения масок и введения жёсткого локдауна. Участники акции собрались на площади Хелденплатц с флагами и транспарантами, а затем пошли маршем по кольцевой улице столицы Австрии. Полиция перекрывала автомобильное движение в центре города. Протестующие не носили средств индивидуальной защиты и не соблюдали социальную дистанцию.