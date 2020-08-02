Десятки полицейских пострадали в ходе протестов в Берлине

https://static.news.ru/photo/540d04ca-d4cd-11ea-8d3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

По меньшей мере 45 сотрудников берлинской полиции пострадали во время акций протеста, которые проходили в столице Германии 1 августа.

В митинге против ограничительных мер, связанных с коронавирусом, который проходил под лозунгом «День свободы — конец пандемии», приняли участие около 20 тысяч жителей Берлина. Поскольку протестующие не соблюдали меры безопасности, полиция потребовала прекратить мероприятие досрочно. После отказа участников митинга разойтись начались задержания, сопровождавшиеся стычками между протестующими и стражами порядка.

В округе Нойкельн произошли беспорядки во время акции протеста против депортаций и фашизма. Её участники забросали полицейских камнями и повредили два служебных автомобиля.

В общей сложности сотрудники правоохранительных органов задержали 133 человека. В отношении нарушителей порядка начато расследование, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Берлина.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкие власти приняли решение усилить борьбу с оправданием холокоста. Этому, в частности, способствовало то, что участники протестов 1 августа использовали нацистские нашивки, жёлтые звёзды Давида, а также одевались в полосатую одежду, напоминающую робу заключённых концлагерей.