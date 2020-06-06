Десятки полицейских получили ранения во время протестов в Европе

https://static.news.ru/photo/0347f116-a8be-11ea-9635-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Zeitz/www.imago-images.de/Global Look Press

Берлинская полиция задержала свыше 90 участников акции протеста против расизма 6 июня 2020 года. Во время митингов ранения получили 28 силовиков.

Недовольная толпа собралась также в центре столицы ФРГ, игнорируя требования властей разойтись по домам, передаёт Associated Press.

В Великобритании комиссар лондонской полиции Крессида Дик заявила о 14 пострадавших правоохранителях после столкновения с митингующими. В беспорядках приняли участие несколько десятков тысяч человек.

Во французском Марселе стычки с протестующими закончились бросанием камней и бутылок в полицию. Последние ответили слезоточивым и перцовым газами. Массовые акции связаны с гибелью в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер во время задержания 25 мая 2020 года.

Убийство мужчины привело к массовым протестам, которые во многих городах США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством. Комендантский час введён в более чем половине штатов. Полицейский Шовин, из-за действий которого скончался Флойд, задержан, другие патрульные отстранены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Миннеаполиса Джейкоб Фрей выступает против упразднения городского департамента полиции. Подобные призывы звучали на протестной акции 6 июня 2020 года.