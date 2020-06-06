Мэр Миннеаполиса призвал искоренить «расистскую систему» в полиции

https://static.news.ru/photo/b3b9ab72-a899-11ea-b22a-fa163e074e61_660.jpg Джейкоб Фрей Фото: Elizabeth Flores/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Миннеаполиса Джейкоб Фрей выступает против упразднения городского департамента полиции. Подобные призывы звучали на протестной акции 6 июня 2020 года.

Я не выступаю за то, чтобы упразднить весь полицейский департамент, я буду честен насчёт этого, — цитирует чиновника телеканал CBS Minnesota.

Однако градоначальник отметил, что призывает к масштабным реформам правоохранительных органов, чтобы искоренить «расистскую систему».

Темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая 2020 года, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Убийство мужчины привело к массовым протестам, которые во многих городах США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством. Комендантский час введён в более чем половине штатов. Полицейский Шовин задержан, другие патрульные отстранены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что митинг в память об убитом Джордже Флойде проходил недалеко от администрации президента Соединённых Штатов. Активисты выступали против насилия со стороны полицейских. Некоторые участники пришли на мероприятие с детьми и питомцами. На улицах находились исключительно местные полицейские.