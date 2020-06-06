Жители Вашингтона вышли на мирный протест к администрации президента США

Митинг в память об убитом в Миннеаполисе афроамериканце Джордже Флойде проходит недалеко от администрации президента Соединённых Штатов. Активисты выступают против насилия со стороны полицейских.
Протестующие стоят у забора перед сквером Лафайет с самодельными плакатами,
На улицах находятся исключительно местные полицейские, которые демонстрируют дружелюбную настроенность.
Как писал NEWS.ru, темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Убийство мужчины привело к массовым протестам, которые во многих городах США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством. Комендантский час введён в более чем половине штатов. Полицейский Шовин задержан, другие патрульные отстранены.
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