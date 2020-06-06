Жители Вашингтона вышли на мирный протест к администрации президента США

https://static.news.ru/photo/ffbb76c0-a819-11ea-9743-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Митинг в память об убитом в Миннеаполисе афроамериканце Джордже Флойде проходит недалеко от администрации президента Соединённых Штатов. Активисты выступают против насилия со стороны полицейских.

Протестующие стоят у забора перед сквером Лафайет с самодельными плакатами, передаёт РИА Новости. Мероприятие проходит мирно, столкновений с полицией не зафиксировано, а некоторые участники пришли на него с детьми и питомцами.

На улицах находятся исключительно местные полицейские, которые демонстрируют дружелюбную настроенность.

Как писал NEWS.ru, темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Убийство мужчины привело к массовым протестам, которые во многих городах США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством. Комендантский час введён в более чем половине штатов. Полицейский Шовин задержан, другие патрульные отстранены.