Десять стран-членов ЕС открыли рублёвые счета для оплаты российского газа Представитель кабмина Венгрии: десять стран-членов ЕС открыли рублёвые счета для оплаты российского газа

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Венгрия и 9 стран-членов ЕС, пожелавшие сохранить анонимность, согласились оплачивать голубое топливо из России в рублях, заявил представитель кабинета министров Венгрии Гергей Гуляш. По его словам, которые приводит издание Debreceninap со ссылкой на радио Kossuth, другие страны опасаются в этом признаться, поскольку переход на предложенную президентом России Владимиром Путиным систему противоречит позиции ЕС.

Венгрия не платит за газ в рублях, так как был открыт счёт в евро, на который переводится оплата за газ, а следом банк меняет на рубли. <...> Кроме нас так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же просто потому, что в Европе сейчас «быть хорошим европейцем» значит, что руководство страны не говорит честно со своим народом, не обсуждает с ним международную жизнь, — сказал политик.

Он выразил уверенность в том, что прочие члены ЕС будут вынуждены согласиться на российские условия. Гуляш также напомнил, что в европейском праве пока нет ограничений на запрет оплаты ресурсов в рублях, поскольку контракты заключаются напрямую между компаниями стран.

Помимо этого, представитель венгерского правительства надеется на то, что Евросоюз не будет вводить штрафы за импорт российских энергоресурсов, поскольку страна не может резко заменить поставщиков. Кроме того, он ещё раз подчеркнул, что вводимые санкции не должны бить по ЕС больнее, чем по России.

Ранее днём Гуляш пообещал, что Венгрия продолжит свою линию и будет выступать против эмбарго на энергоресурсы из России, а также убеждать в этом других членов ЕС. Политик полагает, что Евросоюзу следует осознать негативные последствия данного шага и подумать об экономике блока. При этом он не раскрыл, будет ли Венгрия пытаться наложить вето на новый проект санкций.