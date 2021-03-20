Депутат Рады назвал «большой бедой» планы Зеленского на Украину

https://static.news.ru/photo/7242a88a-1d23-11ea-9c6e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: JB Autissier via www.imago-image/Global Look Press

Украинская власть во главе с президентом страны Владимиром Зеленским добивается начала кровопролития на территории страны. Такое предположение выдвинул депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Выступление опубликовано на официальном сайте партии.

Главный их план был в том, чтобы мы вывели людей, они бросили бы на них вооружённые банды националистов, пролилась кровь и на этой крови они установили бы диктатуру. Этого не будет! — заявил депутат.

Рабинович не исключает, что власти готовы развязать войну, «чтобы покрыть свои преступления». В качестве первых шагов на этом пути депутат привёл в пример усиление цензуры и рост коррупции на Украине. Парламентарий убеждён, что руководство страны убило последнее доверие, которое ещё оставалось у граждан.

Мы, конечно, в большой беде. Нам надо прийти в себя, понять, что мы сейчас находимся прямо перед катастрофой. <...> Сегодня нужно думать о выживании государства, — говорит Вадим Рабинович.

В то же время он не исключил варианта, что в результате народ самостоятельно выйдет на улицу. В этой связи Рабинович пожелал согражданам оставаться спокойными.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил начать наступление на Вооружённые силы Украины. По его мнению, нужно «долбануть» по Украине, чтобы «не осталось ни одного солдата и офицера». Об этом писал NEWS.ru.