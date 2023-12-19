Залужного осадили после критики в адрес Зеленского Депутат Безуглая высмеяла Залужного после критики в адрес Зеленского

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Депутат Верховной рады, заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности Украины Марьяна Безуглая в своих соцсетях раскритиковала главкома ВСУ Валерия Залужного, который выступил резко против решения президента страны Владимира Зеленского уволить всех областных военных комиссаров. Парламентарий высмеяла генерала, назвавшего лишившихся своих должностей профессионалами, которые, по его мнению, умели делать свою работу.

Заговорил! На вопрос об увольнении военкомов: «Это были профессионалы, они знали, как это делать». Вернуть военкома Борисова! Умел же, — написала Безуглая.

Речь идет о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове. Мужчину подозревают в коррупции и незаконном обогащении. У него обнаружили виллу за €4 млн в Марбелье на юге Испании.

Залужный в ответ на решение Зеленского об увольнении руководителей украинских военкоматов заявил, что это негативно отразилось на проведении мобилизации. По словам генерала, правительству Украины следует не усиливать мобилизационные процессы, а вернуть их в прежние рамки.

Безуглая ранее обратила внимание на ситуацию со «смертельной бюрократией», которая препятствует оперативному вывозу тел украинских солдат. Депутат опубликовала пост о погибшем военном, тело которого несколько дней не вывозили с передовой.