Депутат Европарламента рассказал о «подарке» Украины Путину Депутат ЕП Чарнецкий: отсутствие извинений Киева за ракету стало «подарком для Путина»

Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/ТАСС

Польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий назвал отсутствие извинений со стороны Киева за инцидент с падением ракеты «подарком для Путина», пишет Polsat News. По его словам, извинения могли воспринять в Польше с пониманием, тогда как теперь России удастся использовать такую ситуацию в свою пользу.

Если бы украинцы сказали «извините», это было бы воспринято в Польше с пониманием. Отсутствие этого извинения — подарок Владимиру Путину, — подчеркнул Чарнецкий.

Он добавил, что не понимает, зачем сваливать вину на россиян, когда даже американская разведка ее отрицает.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что в поселке Пшеводув на востоке страны упали две ракеты. Затем в Варшаве уточнили, что упала одна ракета. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не имеют точной информации о том, кто ее выпустил. В Минобороны России сообщили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять». Позже президент США Джо Байден усомнился в словах украинского коллеги, заявив, что они не являются доказательством.