Депутат бундестага обвинил Путина в попытке восстановить биполярный мир

Российский лидер Владимир Путин пытается «катапультировать» весь мир в ХХ век, с таким заявлением выступил председатель внешнеполитического комитета бундестага, депутат от социал-демократов Михаэль Рот. Он высказал мнение, что российский лидер хочет восстановить биполярный мировой порядок, пишет газета Handelsblatt.

Европейскому союзу нельзя допустить, чтобы его раскололи. Путин пытается себя и весь мир катапультировать назад в ХХ век, стремясь воссоздать биполярный мировой порядок. Но мы не должны втягиваться в эту русскую игру и принимать риторику прошлого, — сказал Рот в интервью изданию.

Также известно, что он является сторонником введения жёстких санкций против России, которые в том числе могут распространяться и на газопровод «Северный поток — 2».

Если Россия вторгнется на Украину, то Германия должна ввести жёсткие санкции и поставить под вопрос балтийский газопровод. «Северный поток» был всегда политическим проектом, — сказал он.

Ранее сообщалось, что глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот объяснил задержку запуска «Северного потока — 2» в большей степени экономическими интересами других стран. Он напомнил, что борьба с российским проектом, в частности, устраивает США, которые имеют планы на европейский газовый рынок.