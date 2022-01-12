В Германии назвали причину задержки запуска «Северного потока — 2»

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Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о неопределённости и больших потенциальных экономических потрясениях, которые ждут мировое сообщество в 2022 году. Экономические риски возрастают из-за повышения уровня инфляции, сбоя цепочек поставок и общественных беспорядков, пишет ТАСС.

Мы должны быть готовы к тому, что потрясений может быть больше, — заявила директор-распорядитель МВФ в ходе выступления в вашингтонском Центре глобального развития. В наступившем году вырастет число стран, которые...