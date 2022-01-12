В Германии назвали причину задержки запуска «Северного потока — 2»

Глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот объяснил задержку запуска «Северного потока — 2». Простой построенного газопровода объясняется в большей степени экономическими интересами других стран, отметил он в беседе с Handelsblatt.
Рот
Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ, — заявил социал-демократ.
Он добавил, что вопрос «Северного потока — 2» вызывает споры «даже среди наших партнёров».
Мы должны принять это во внимание и следить за тем, чтобы трубопровод всегда был включён в общеевропейскую стратегию в сфере энергетики, — считает Рот.
Ранее стало известно, что проект «Северный поток — 2» подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части атлантического сообщества, заявила заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман. Это российский геополитический проект, добавила она.