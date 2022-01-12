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В Германии назвали причину задержки запуска «Северного потока — 2»

Депутат бундестага Рот: «Северный поток — 2» не запускают из-за желания США продавать СПГ
03:56, 13 января 2022
В Германии назвали причину задержки запуска «Северного потока — 2» Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
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Глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот объяснил задержку запуска «Северного потока — 2». Простой построенного газопровода объясняется в большей степени экономическими интересами других стран, отметил он в беседе с Handelsblatt.

Рот напомнил, что борьба с российским проектом, в частности, устраивает США, которые имеют планы на европейский газовый рынок.

Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ, — заявил социал-демократ.

Он добавил, что вопрос «Северного потока — 2» вызывает споры «даже среди наших партнёров».

Мы должны принять это во внимание и следить за тем, чтобы трубопровод всегда был включён в общеевропейскую стратегию в сфере энергетики, — считает Рот.

Ранее стало известно, что проект «Северный поток — 2» подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части атлантического сообщества, заявила заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман. Это российский геополитический проект, добавила она.

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