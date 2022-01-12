В США вновь назвали угрозой для Европы «Северный поток – 2»

Проект «Северный поток — 2» подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части атлантического сообщества. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО, сообщает ТАСС.

Это российский геополитический проект, который подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества, — заявила Шерман.

Ранее генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт заявил, что запуск «Северного потока — 2» не стоит путать с политическими спорами с Москвой. По его словам, газопровод соответствует желаниям немцев. Трубопровод был завершён в сентябре, но ожидает одобрения регулирующих органов Германии и Европейского союза.

Он отметил, что газопровод «уже буквально в сети» и нужно достичь «политического и правового мира» в данном вопросе.

При этом Кюнерт сказал, что проект, реализуемый российским «Газпромом», не следует путать с реакцией на территориальные разногласия России с Украиной и вопросы прав человека, по которым у Берлина были чёткие позиции и дипломатические стратегии.

В настоящее время трубопровод «Северный поток — 2» проходит процедуру одобрения регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-«дочку» и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от её лица — это необходимо по европейскому законодательству.