«День позора»: в Эстонии заявили о запугивании населения русскими шпионами Лидер партии Koos Иванов назвал позором Эстонии дело против Петерсона

Фото: Sander Ilvest/imago-images.de/Global Look Press

Таллин, Эстония

Эстония пытается запугать собственных граждан уголовными делами в отношении политиков, заявил изданию Baltnews. лидер оппозиционной партии Koos («Вместе») Олег Иванов. Он назвал позорной страницей истории правовой системы страны день, когда прокуратурой было открыто дело против соучредителя партии Koos Айво Петерсона, обвиненного в госизмене и шпионаже в пользу России.

Сегодняшний день, вот этот, он войдет в историю как позор правовой системы Эстонии, антиконституционный позор, — подчеркнул Иванов.

Он добавил, что в Эстонии царствует «тоталитарная диктатура», которая, возбуждая дело в отношении Петерсона, предпринимает попытку запугать людей.

Петерсон в марте был участником выборов в парламент на северо-востоке республики в списке Объединенной левой партии, которая считает, что Эстонии для благополучия следует соблюдать нейтралитет, а значит, республика не должна участвовать в военных конфликтах других государств ни прямо, ни косвенно.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что приграничным странам необходимо ввести единое торговое эмбарго в отношении России. По ее словам, никто пока не поддержал инициативу Таллина. В связи с этим премьер планирует переговорить с коллегой из Финляндии Петтери Орпо.