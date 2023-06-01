«Дают надежду»: политолог о новых гарантиях для Украины от НАТО Политолог Дудаков: новые гарантии безопасности для Украины от НАТО ничего не изменят

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Новые гарантии безопасности для Украины от НАТО ничего не изменят, а всего лишь дадут новую надежду Киеву, что страна когда-нибудь сможет вступить в альянс, считает политолог-американист Малек Дудаков. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он подчеркнул, что формальные договоренности ни на что не повлияют, в НАТО никто не собирается принимать в состав Украину.

Принимать Украину в НАТО никто не собирается, по крайней мере, пока идут боевые действия. А формальные договоренности ничего не меняют, только дают новую надежду на то, что однажды альянс поддержит вступление Украины в НАТО, — подчеркнул эксперт.

По словам политолога, вступление Украины в НАТО подразумевало бы эскалацию конфликта. Странам-участницам пришлось бы напрямую, своими силами, участвовать в конфликте, что грозило бы началом третьей мировой войны, пояснил американист. Дудаков отметил, что Украина продолжит получать от Запада вооружение и финансовую поддержку, но теперь это будет закреплено в документе. Ожидать другой помощи Киеву не стоит, считает эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что надежды на принятие страны в состав НАТО становятся все более отдаленными. При этом он выразил надежду на то, что положительное решение будет все же принято на июльском саммите в Вильнюсе.