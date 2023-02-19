«Давно назрело»: немцы захотели ввести IQ тесты для политиков Немцы раскритиковали Бербок за слова о России и призвали ужесточить требования к политикам

Фото: Kira Hofmann / www.imago-images.de / Global Look Press

Пользователи немецкого сегмента Twitter раскритиковали главу МИД ФРГ Анналену Бербок за слова о необходимости для Москвы «повернуть свою политику на 360 градусов» и потребовали проверять политиков на уровень интеллекта. Комментарии появились под постом с записью выступления немецкого министра. Некоторые захотели ввести для чиновников IQ тесты и сделать требования «астрономическими».

Тест IQ для политиков давно назрел. Требования не должны быть астрономически высокими. Хороший средний показатель избавил бы от многих бед, — написал один из пользователей.

Другие указали на то, что Бербок — это частный случай, так как она в среднем допускает больше ошибок, чем остальные политики в ФРГ.

Многие политики допускают в своей речи оговорки, но не так часто, как это делает Бербок, которая слишком глупа для своей работы, — написал другой пользователь.

Большинство немцев согласились, что такие ошибки недопустимы и потребовали от правительства объяснить Бербок, что «360 градусов — это круг».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к министру иностранных дел Германии Анналене Бербок с «призывом выучить хоть один школьный предмет». Так дипломат прокомментировала заявление главы МИД ФРГ о том, что президенту России Владимиру Путину следует развернуть свою политику на 360 градусов. Захарова подчеркнула, что пока Бербок у власти, Берлин не сможет обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе.