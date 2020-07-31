Дания первая на севере Европы рекомендовала маски в общественном транспорте

https://static.news.ru/photo/54658fce-d33c-11ea-84e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sari Gustafsson/MVphotos/Global Look Press

Дания стала первой из группы Северных стран, в которую входит Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Исландия, органы здравоохранения которой рекомендовали носить маски в общественном транспорте.

В отличие от многих государств мира, власти Северных стран не рекомендовали людям носить маски или перчатки, в том числе в общественном транспорте, из-за пандемии коронавируса. До сих пор в общественных пространствах городов Северной Европы очень редко можно было увидеть человека в индивидуальных средствах защиты.

Органы здравоохранения Дании рекомендуют использовать средства защиты органов дыхания в перегруженном общественном транспорте, где трудно соблюдать социальную дистанцию, — передаёт финская газета Ilta Sanomat.

До этого в Дании было рекомендовано носить маски в особых ситуациях, когда соблюдение дистанции невозможно. Новая рекомендация теперь распространяется на общественный транспорт, такой как автобусы, метро, поезда, паромы, где в часы пик трудно дистанцироваться от других людей. В заявлении директора Датского агентства здравоохранения Сёрена Брострёма говорится, что на подобный шаг пришлось пойти из-за начала учебного года и делового сезона. В странах Северной Европы они стартуют с начала августа.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что признаки второй волны пандемии коронавируса заметны в некоторых европейских странах. В связи с этим в стране был введён карантин на 14 дней для всех людей, въезжающих из Испании.

Также сообщалось, что в странах Европы всё активнее готовятся ко второй волне коронавирусной инфекции и рассматривают возможность возвращения некоторых ограничений, писал NEWS.ru.