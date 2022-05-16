Финляндии и Швеции пообещали поддержку в случае агрессии против них Дания, Исландия и Норвегия помогут Финляндии и Швеции в случае атаки на эти страны

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Дания, Исландия и Норвегия помогут Финляндии и Швеции в случае, если эти страны будут атакованы до их вступления в НАТО, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя решение Стокгольма касательно присоединения к Блоку, передаёт ТАСС. По её словам, Дания поспособствует скорейшему вступлению этих двух стран в Североатлантический альянс (НАТО).

Безопасность Финляндии и Швеции вызывает общую озабоченность. Если они станут жертвами агрессии на своей территории до вступления в НАТО, мы сделаем всё возможное, чтобы помочь двум странам, — заявила она.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, в свою очередь, заявил, что его страна вместе с Данией и Исландией «окажет помощь всеми необходимыми средствами», если её «скандинавские соседи будут атакованы до того, как они официально будут приняты в НАТО».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями. По его словам, безопасность Швеции и Финляндии после их вступления в Альянс не укрепится, а ситуация в мире радикально поменяется, с чем Россия мириться не будет.