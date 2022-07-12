Данилов: Зеленский поставил задачу «освободить» всю Украину

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу «освободить» всю территорию страны. Об этом глава совета нацбезопасности страны заявил в интервью западным СМИ.

Так секретарь СНБО прокомментировал слова Резникова о подготовке плана наступления на юге Украины.

Речь идет не только о Херсонской области, а о деоккупации всей страны. И когда президент ставит задачу нашим военным, то подразумевает всю Украину, — заявил Данилов.

Представитель украинских властей отметил, что «одномоментно освободить» все территории не получится, вопрос только во «времени и очерёдности».

Конечно, мы не можем одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены. Вопрос только времени и очерёдности, — подтвердил Данилов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отказался раскрывать план по возвращению юга страны. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о приказе главы государства вернуть юг страны под контроль Киева.