Daily Mail: Зеленский полагается на военные советы девятилетнего сына

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Девятилетний сын президента Украины Владимира Зеленского Кирилл дает отцу советы в военных вопросах, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на слова жены украинского лидера Елены. Она заявила, что открыто обсуждает с детьми боевые действия и назвала младшего ребенка подрастающим политологом, так как он «всё знает и делится советами».

Со старшей дочерью проще, она уже взрослая. <...> С сыном по-другому, он подрастающий политолог, он все знает, дает нам военные советы, что нам покупать, — рассказала Елена.

Первая леди Украины призналась, что влияние, которое украинский кризис оказывает на ее семью, разбивает ей сердце. Она отметила, что после начала боевых действий ей удалось избежать разлуки с детьми и организовать все так, чтобы им не пришлось никуда уезжать.

Елена добавила, что ее старшая дочь Александра в этом году заканчивает школу, но экзамены пройдут дистанционно, а праздничных мероприятий, приуроченных к последнему звонку и выпускному, не будет.

Ранее Зеленский признался, что не стал следовать советам руководства США о том, чтобы «бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны» ещё за год до начала российской спецоперации. Глава государства заявил, что подобные меры вызвали бы панику в стране.