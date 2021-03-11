Daily Mail сообщила о желании Елизаветы II помириться с Гарри и Меган Маркл

https://static.news.ru/photo/f15d941e-8252-11eb-a3e8-96000091f725_660.jpg Фото: Foto via www.imago-images.de/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II намерена положить конец конфликту с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Как утверждает Daily Mail, монарх намерена в ближайшие дни поговорить с внуком по телефону и закрыть все спорные вопросы.

По информации издания, королева по собственной инициативе хочет протянуть «оливковую ветвь» мира Гарри и Меган и взять на себя ответственность за последствия скандального интервью супружеской пары. Тем временем остальные члены большой королевской семьи по-прежнему придерживаются негативной позиции относительно высказываний принца и его супруги.

Ожидается, что они поговорят по телефону в ближайшие несколько дней. <...> Королева считает, что сейчас самое время для более личного общения, — говорится в публикации.

Меган Маркл во время беседы с американской телеведущей Уинфри намекнула на расистские взгляды в королевской семье Лондона. По её словам, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи малыша.

Она отметила, что подобные вопросы повергли её в шок. Кроме того, в столице государства ей обещали, что ребёнок не получит личную охрану, так как «не хотели, чтобы он становился принцем, и планировали нарушить протокол». Женщина добавила, что после рождения Арчи «при дворе» обсуждали, «насколько тёмным окажется» цвет его кожи. При этом экс-герцогиня Сассекская не ответила на вопрос о том, кто именно из членов королевской семьи инициировал подобные разговоры, чтобы не «нанести слишком большой урон семье».

Ранее NEWS.ru писал, что Букингемский дворец опубликовал заявление в связи с выходом интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри американской журналистке Опре Уинфри. Там сообщили, что заявления Маркл о расистских высказываниях в адрес её сына Арчи со стороны представителей королевской семьи вызывают беспокойство. Они будут рассмотрены в частном порядке. При этом королева Елизавета II отказалась подписывать подготовленный документ и потребовала больше времени на обдумывание ответа.